В столицу Абхазии Сухум для урегулирования политического кризиса прибыл помощник президента России Владислав Сурков, сообщает в воскресенье ТАСС.

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации

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