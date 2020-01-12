Политика

DP.RUDP.RUСурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации

В столицу Абхазии Сухум для урегулирования политического кризиса прибыл помощник президента России Владислав Сурков, сообщает в воскресенье ТАСС.
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