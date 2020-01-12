Политика
DP.RUСурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации
В столицу Абхазии Сухум для урегулирования политического кризиса прибыл помощник президента России Владислав Сурков, сообщает в воскресенье ТАСС.
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Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
Футбол
Почеттино может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Культура
Пермяков приглашают посмотреть на Ледовые скульптуры на эспланаде
Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, ледовые скульптуры простоят на эспланаде до конца зимнего сезона.
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая опубликовала романтическое фото с Андреем Кончаловским
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский много времени проводят за рубежом.
Футбол
АЕК потерпел первое поражение при Каррере
В матче 18-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, проиграл в гостях ПАОК.
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой перепела хит «Миллион алых роз»
Еще никто не смог перепеть ее «Арлекино», «Не обижай меня» и, конечно же, «Миллион алых роз».
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Наука
Химики МГУ разработали экспресс-тест на грипп
Учёные МГУ совместно с коллегами из РАН разработали экспресс-тест по определению вируса гриппа А. Новая методика позволит определять наличие и концентрацию вируса в биологических жидкостях за несколько минут.
Наука
На верхних склонах Эвереста найдены растения
Британские климатологи проанализировали спутниковые фотографии склонов Эвереста и нашли на его верхних склонах растения.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Политика
МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» из-за выборов на Тайване
Центральное правительство КНР напомнило о неизменности принципа «одного Китая» и потребовало соблюдать соответствующие правила в связи с прошедшими в Тайване парламентскими выборами.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
Происшествия
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Хоккей
СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Теннис
Джокович и Троицки принесли Сербии победу в ATP Cup
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи
Авто
Рассказали о новинках АвтоВАЗа на 2020 год
Что ждать от отечественного АвтоВАЗа в 2020 году, рассказала «Российская газета».