Политика
Московский КомсомолецСурков заявил, что Украины не существует
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства не существует, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов».
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А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
Очевидцы рассказали, как детей в Сочи смыло в штормящее море
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Общество
На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса
В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Футбол
Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Микеле Ува заявил, что чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен если ситуация с новым коронавирусом ухудшится, передает Rai Radio 1 Sport.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Политика
Зеленский выбрал кандидата на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко в качестве кандидата на должность премьер-министра.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.