А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.

с чего всё началось

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства не существует, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов».

Сурков заявил, что Украины не существует

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