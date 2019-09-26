Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.

Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

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