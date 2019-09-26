Экономика
КоммерсантъСуррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известия25 сентября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Энергетика
Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти
Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Экономика
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Здоровье
В больнице Заводского района планируют закрыть гинекологическое отделение. Гинекологи против
FreeNews-Volga 25 сентября в 05:25
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском вчера в 03:44
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 25 сентября в 07:57
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Здоровье
«Днем лечила, вечером мыла полы»: врачи о низких зарплатах и подпольных криптовалютчиках в медцентре
В распоряжение редакции попал финансовый документ из этого государственного медицинского центра: квиток о зарплате одного из сотрудников "Бонума".
Екатеринбург Онлайн 03:10
Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Newstracker.ru 02:27
Спорт
Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края
Наш Красноярский край 02:03
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 14:31
Происшествия
В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
RT на русском 04:19
Игры
Трейлер к выходу дополнения «Восхождение Призраков» для Rage 2
Напомним, что «Восхождение Призраков» пополнило арсенал главного героя новой способностью «Бездна», а также фелтрито-лазерной пушкой.
Игромания.ру 03:42
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 04:06
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38