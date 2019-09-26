Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Росстандарте заявили, что 9% бензина и дизеля в России — суррогат

РЕН ТВвчера в 17:37

Подсчитано количество некачественного бензина на российских заправках

Lenta.ru01:37

Российским водителям продают «палёный» бензин

Deita.ruвчера в 23:00

В Росстандарте назвали процент фальсификата на российских АЗС

ТК Звездавчера в 19:56

Росстандарт определил количество суррогатного бензина на автозаправках

URA.Ruвчера в 18:38

Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Коммерсантъ04:18

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Известиявчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

RT на русском 10:36
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Футбол

Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Происшествия

Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Политика

Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 16:02
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Культура

Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО

На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 13:36
Музыка

Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе

Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания 15:01
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Армия и оружие

Индия сертифицировала российский двигатель для вертолёта Ми-171А2

Санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов» получило одобрение сертификата типа модели вертолетного турбовального двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии.
REGNUM вчера в 06:18
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Футбол

«Рубин» поддержал тренерский штаб

«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
Евро-футбол.ру 13:23
Политика

В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Футбол

Тошич скучает по зарплате в России

"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Политика

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Кино

Сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order посвящён новым злодеям

Disney в рамках трансляции Triple Force Friday представила сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order, который, помимо прочего, представляет новых имперских Инквизиторов, а также ещё больше показывает главного антагониста в лице Второй сестры.
Игромания.ру 14:14
Кино

Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 09:52
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное