Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.

Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Кино Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука Кинокомпания Sony Pictures запустила сайт газеты The Daily Bugle из комиксов про Человека-паука. Об этом 25 сентября сообщил журнал Empire.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.

Происшествия Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Гаджеты 25 сентября Xiaomi проведет в России грандиозную распродажу Сообщается, что недавно представленный в России смартфон Xiaomi Mi 9T Pro также войдет в число акционных товаров.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Осорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Политика Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Армия и оружие В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон» Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.

Политика Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.

Экономика Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok Министр экономики Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Политика Экс-генпрокурор Украины Шокин потребовал восстановить его в должности Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности в 2016 году.

Политика Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.

Политика Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Армия и оружие Минобороны показало первый пуск крылатой ракеты «Уран» с МРК «Смерч» Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео пуска противокорабельной крылатой ракеты Х-35 "Уран", произведенного после модернизации малого ракетного корабля Тихоокеанского флота.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.