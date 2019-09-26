Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.
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с чего всё началось

Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.
Известиявчера в 17:01

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Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Коммерсантъ04:18

В Росстандарте заявили, что 9% бензина и дизеля в России — суррогат

РЕН ТВвчера в 17:37

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Deita.ruвчера в 23:00

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ТК Звездавчера в 19:56

Росстандарт определил количество суррогатного бензина на автозаправках

URA.Ruвчера в 18:38

Подсчитано количество некачественного бензина на российских заправках

Lenta.ru01:37

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Известиявчера в 18:21
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Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука

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Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Гаджеты

25 сентября Xiaomi проведет в России грандиозную распродажу

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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
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По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
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Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
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Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
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Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok

Министр экономики Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).
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В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин потребовал восстановить его в должности

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Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:06
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Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Армия и оружие

Минобороны показало первый пуск крылатой ракеты «Уран» с МРК «Смерч»

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео пуска противокорабельной крылатой ракеты Х-35 "Уран", произведенного после модернизации малого ракетного корабля Тихоокеанского флота.
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Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
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Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
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