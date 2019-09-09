«Гамба Осака» на своем официальном сайте объявила о переходе бывшего полузащитника «Атлетика» Маркеля Сусаеты. О сроке контракта с 31-летним игроком японский клуб не сообщает. Испанец — воспитанник «Атлетика».

Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешел в «Гамба Осака»

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