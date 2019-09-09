Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета продолжит карьеру в Японии. 31-летний футболист заключил соглашение с клубом «Гамба Осака», о чём сообщается в официальном «твиттере» команды.

Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешёл в японский клуб

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