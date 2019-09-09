Футбол
ЧемпионатСусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешёл в японский клуб
Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета продолжит карьеру в Японии. 31-летний футболист заключил соглашение с клубом «Гамба Осака», о чём сообщается в официальном «твиттере» команды.
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Политика
Франция отказалась отменять антироссийские санкции
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за то, что пока нельзя отменять санкции, введенные против российской стороны.
Газета.Ru 08:27
Театры
Меньшиков поставит в театре Ермоловой спектакль «Оглянись во гневе»
Художественный руководитель московского театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил в понедельник на сборе труппы, что в новом сезоне поставит спектакль по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе".
РИА Новости 06:23
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Авто
Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE
Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии своего кроссовера GLE – дизель-электрический GLE 350 de 4Matic и бензин-электрический GLC 300 e 4Matic.
Picsnews.net 07:30
Здоровье
Онкологи назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Вечерняя Москва 07:24
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Футбол
Санчес не хочет возвращаться в МЮ
Нападающий Алексис Санчес, находящийся в аренде в «Интере» признался, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», которому он принадлежит.
Soccer.ru 09:42
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Кино
Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета
Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.
Газета.Ru 04:17
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента
Американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, однако ЦРУ назвало эти утверждения "неточными".
ТАСС 09:59
Гаджеты
LG почти прекратила поставки своих смартфонов в Россию
Как пишет «АСТЕРА», в первом полугодии 2019 года корейский производитель в РФ реализовал всего 5 тыс. новых смартфонов.
Газета DAILY 09:57
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
ProstoProSport 10:04
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Политика
Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета 04:31
Происшествия
Двое жителей Оренбуржья пострадали при взрыве самогонного аппарата
Два человека пострадали в понедельник при взрыве самогонного аппарата в одной из квартир Новотроицка Оренбургской области.
ТАСС 08:37
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
Украинские военные расстреляли Знамя Победы в Донбассе
РЕН ТВ вчера в 22:44
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Итоги единого дня голосования — кто победил на выборах глав регионов
Реальное время 10:16
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Армия и оружие
Новая партия компонентов С-400 уже прибыла на турецкую авиабазу
В Турцию продолжают прибывать компоненты российского ЗРК С-400. На авиабазе Мюртед приземлились два самолета с новой партией.
Новостной фронт 07:00