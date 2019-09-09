Футбол
Матч ТВСусаета стал игроком японского клуба «Гамба Осака»
Бывший полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета подписал контракт с японским клубом «Гамба Осака». 31-летний футболист прибыл в новый клуб в качестве свободного агента. Летом он покинул «Атлетик», в котором провел 22 года, из них 12 — в качестве футболиста основной команды.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Футбол
«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании.
Sport.ru 12:00
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Здоровье
Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи
Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
Газета.Ru 07:24
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Армия и оружие
На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019
На этой неделе на Украине в Международном центре миротворчества и безопасности стартуют международные маневры НАТО Rapid Trident 2019.
Новостной фронт 10:54
Наука
Физики научились охлаждать отрицательные ионы
Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
N+1 08:41
Здоровье
Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru 12:21
Происшествия
Суд прекратил дело в отношении автора плаката «Пудинг ЛОР»
Куйбышевский суд Петербурга прекратил дело в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката "Пудинг ЛОР" в связи с отсутствием состава правонарушения, передает "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 10:25
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Культура
Михалков отказал комиксам в наличии жизни
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
Ведомости 12:58
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Открытие памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу состоялось в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
РИА Новости 09:47