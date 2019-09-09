Футбол

Матч ТВМатч ТВСусаета стал игроком японского клуба «Гамба Осака»

Бывший полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета подписал контракт с японским клубом «Гамба Осака». 31-летний футболист прибыл в новый клуб в качестве свободного агента. Летом он покинул «Атлетик», в котором провел 22 года, из них 12 — в качестве футболиста основной команды.
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Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешёл в японский клуб

Чемпионат05:01

Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешел в «Гамба Осака»

Sport24.ru04:14

Сусаета перешел в «Гамба Осака». В «Атлетике» он был 22 года

Sports.ru04:34

Маркель Сусаета перешел в японский клуб

Soccer.ru03:51

Сусаэта продолжит карьеру в чемпионате Японии

Спорт-Экспресс09:10

Хавбек «Атлетика» Сусаета перешел в японский клуб. Он провел в системе басков 22 года

Советский спорт07:29

«Гамба Осака» объявила о трансфере Сусаеты

Евро-футбол.ру05:55
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