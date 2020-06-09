Происшествия

Газета.RuГазета.RuСушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»

По данным «Фонтанки», полицейские приехали и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому (чемпион мира 2008 года, карьеру закончил в 2013-м).
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Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

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Экс-хоккеист СКА Сушинский оказался непричастен к уголовному делу об обналичке

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СМИ: Силовики проводят обыски в автосалоне «Авангард»

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ТАСС05:53

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