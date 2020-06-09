Происшествия
Газета.RuСушинский заявил о непричастности к отмыванию денег
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»
По данным «Фонтанки», полицейские приехали и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому (чемпион мира 2008 года, карьеру закончил в 2013-м).Фонтанка.Ру04:06
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Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
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Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
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Evo-rus.com 06 июня в 14:38
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РИА Новости 01:53
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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru 02:57
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Вышел трейлер третьей части фильма о приключениях Билла и Теда
Вышел трейлер третьей части фильма «Билл и Тед». Предыдущая картина появилась еще в 1991 году.
Афиша Daily 10:28
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5
Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
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News.ru вчера в 15:05
Наука
Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
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Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
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Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
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Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
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Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
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США разработают программу строительства ледоколов для Арктики
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Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
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Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
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