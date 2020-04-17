Энергетика
ИА Красная ВеснаСуточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно
Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки. Это в два раза больше, чем было в марте и в четыре раза, чем в феврале.
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Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
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В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
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В Кирово-Чепецке избили врача и водителя скорой, приехавших на вызов
Полиция ищет двух мужчин, которые пьяными избили водителя и врача скорой помощи, приехавших на вызов в Кирово-Чепецке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 10:54
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В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
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Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
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После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
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75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей
Хакеры попытались взломать обновленную систему выдачи цифровых пропусков для москвичей, которая начала работать 18 апреля.
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Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
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Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
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Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
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Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна 02:57
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Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 45 человек
Общее число жертв достигло 45, зараженными числятся около 5 тыс. человек.
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