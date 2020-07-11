с чего всё началось

В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

Экономика Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

Общество Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Общество В нескольких регионах России прогнозируется волна жары В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Автоспорт Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.

Политика Лидер Сербии Вучич заявил о возобновлении переговоров с Косово Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.

Космос В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org. 2

Энергетика Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны. 2

Армия и оружие Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25. 17

Футбол Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.

Общество В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.

Экономика Абрамченко: Аграриям разрешат год не платить по льготным кредитам По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.

Происшествия В Новосибирской области коронавирус выявлен у 7386 человек Новосибирск, 13 июля 2020, 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения. 53

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,1K

Политика ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели. 5