Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСуточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил
 глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
РБК11 июля в 15:31

Подробнее о событии

Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года

Известия11 июля в 16:19

Украина нарастила импорт газа до шестилетнего максимума

Газета.Ru11 июля в 09:10

Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

РИА Новости11 июля в 04:58

Украина увеличила импорт газа до шестилетнего максимума

Московский Комсомолец11 июля в 08:49

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

Эхо Москвы11 июля в 06:32

Импорт газа на Украину из ЕС обновил рекорд 2014 года

Коммерсантъ11 июля в 05:34

Импорт газа на Украину достиг шестилетнего максимума

Вести.Ru11 июля в 09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
287
Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Vprognoze.ru вчера в 16:36
2
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
2
Здоровье

Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений

Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
4
Общество

В нескольких регионах России прогнозируется волна жары

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Профиль вчера в 20:44
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,5K
Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
12
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Политика

Лидер Сербии Вучич заявил о возобновлении переговоров с Косово

Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
Космос

В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп

Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
2
Здоровье

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 46

Выявлено 54 новых заражения COVID-19. Речь идет о случаях, протекающих с симптомами болезни.
Новый вариант вчера в 04:28
1
Энергетика

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
2
Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
17
Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
53
Общество

В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений

В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.
Интерфакс вчера в 17:25
Экономика

Абрамченко: Аграриям разрешат год не платить по льготным кредитам

По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.
Российская газета 01:12
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявлен у 7386 человек

Новосибирск, 13 июля 2020, 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения.
REGNUM 01:00
53
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
3
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
86
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Футбол

«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой

Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.
Спорт-Экспресс вчера в 19:06
1
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6,1K
Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
5
Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное