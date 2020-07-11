Энергетика
Эхо МосквыСуточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года
В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.
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с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБК11 июля в 15:31
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В нескольких регионах России прогнозируется волна жары
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Интерфакс вчера в 11:51
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РБК вчера в 09:31
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
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Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
Космос
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РИА Новости вчера в 15:30
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Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
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Московский Комсомолец вчера в 08:17
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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