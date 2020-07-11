Энергетика
Эхо МосквыСуточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на фейсбук «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, поставки объемом до 70 миллионов кубометров в сутки стали возможны благодаря созданию «виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией».
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБК11 июля в 15:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:32
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у шестерых детей.
ВЕТТА 03:44
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Политика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса
Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос.
REGNUM 04:18
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Здоровье
В Казахстане зарегистрирована сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии
На сегодня специалисты организации склоняются к мысли, что это все же скорее мутировавший в более сильную сторону Ковид-19, вторую волну которого многие прогнозировали.
DonDay-Волгодонск вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Происшествия
Коронавирус выявили у 13 работников студотряда на Алтае
Коронавирусом заразились 13 из 126 работников студотряда, которые были изолированы после смерти инфицированного студента, работавшего сборщиком ягод в Змеиногорском районе Алтайского края.
ТАСС 04:27
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Наука
Ученые впервые изучат гормональное состояние байкальских нерп
Фонд "Озеро Байкал" и Институт Северцова подписали очередное соглашение о сотрудничестве Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (г. Москва) изучат здоровье байкальских нерп.
SM News 03:45
Политика
Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман
В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
ForPost 03:14
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Новые автомобили вчера в 23:17
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Коммерсантъ 01:34
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию
Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 03:30