с чего всё началось

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на фейсбук «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, поставки объемом до 70 миллионов кубометров в сутки стали возможны благодаря созданию «виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией».

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

Происшествия СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.

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Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 3