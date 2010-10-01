Общество
Православие и МирСуточный прирост больных коронавирусом опустился ниже 8 тысяч человек
Количество больных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 7 843 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Суточный прирост стал минимальным с мая за счет резкого снижения числа зараженных в Москве.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Автоновости дня вчера в 04:22
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 15 июня в 08:48
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
Авто
Hyundai рассказал о появлении нового Creta в России
От своего предшественника, новая версия отличается сдвоенными светодиодными фарами, а также новой вариацией радиаторной решетки.
Ньюс-НН 09:13
Технологии
В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение
Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 07:13
Авто
Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели
По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
Новые автомобили 15 июня в 05:44
Авто
Раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1
На просторах Сети оказалась раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1. Соответствующая версия должна пополнить линейку бренда уже до конца нынешнего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными.
Актуальные Новости 14 июня в 13:00
Авто
Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max
В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Российская газета 06:02
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Авто
Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал засвечены без камуфляжа
Жертвами очередного слива из китайской сертификационной базы стали грядущие модели Volkswagen: это электрический кроссовер ID.4, обновленный лифтбек Arteon, а также универсал на его базе.
Авторевю 09:30
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Авто
Представили юбилейный Donkervoort D8 GTO-JD70
Голландский автопроизводитель Donkervoort Automobielen отмечает 70-летие своего создателя, Йопа Донкерворта, и по такому поводу была представлена новая версия спорткара D8 GTO с индексом JD70.
Тарантас Ньюс вчера в 06:02
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Авто
В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan
Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Авто
Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
На российский авторынок новинку пока не собираются привозить. Компания Lexus представила новый седан Lexus IS.
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
В России заработала новая программа Samsung Upgrade, которая позволяет пользоваться флагманскими моделями смартфонов, выплачивая относительно небольшую сумму ежемесячно.
Российская газета 06:47
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Технологии
«Яндекс.Навигатор» пополнился музыкальным сервисом
Слушать музыку и подкасты при работающем «Яндекс.Навигаторе» стало еще удобнее – теперь сервис «Яндекс.Музыка» отображается в виде отдельной иконки рядом с картой.
Автоновости дня 04:35
Авто
Китайские кроссоверы Changan начали собирать в Беларуси
Компактный кроссовер CS35 Plus — первая модель Changan, которую выпустили на заводе Юнисон.
5 колесо вчера в 09:34
Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13