Количество больных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 7 843 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Суточный прирост стал минимальным с мая за счет резкого снижения числа зараженных в Москве.

Суточный прирост больных коронавирусом опустился ниже 8 тысяч человек

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