Общество
Православие и МирСуточный прирост больных коронавирусом опустился ниже 8 тысяч человек
Количество больных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 7 843 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Суточный прирост стал минимальным с мая за счет резкого снижения числа зараженных в Москве.
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Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Здоровье
Названы защищающие легкие от коронавируса продукты
Как выяснили ученые из Испании, можно сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма человека.
Накануне.Ru вчера в 18:41
Общество
Анализ результатов ЕГЭ ужесточат в этом году
Анализ результатов Единого государственного экзамена ужесточат в России с этого года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
АБН 07:57
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Происшествия
Против водителя фуры-убийцы на трассе М-5 возбудили уголовное дело
Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:03 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и нескольких легковых машин.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 15 июня в 05:45
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
«Газпром» готовится к укладке «Северного потока-2»
Готовятся и в Германии, конечной точке газопровода: в Бундестаге призвали ответить на возможные новые санкции США в отношении проекта контрсанкциями.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Технологии
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Киберспорт
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
Сразу несколько независимых разработчиков объявили о подаче заявки на удаление своих игр из сервиса цифровой дистрибуции Steam в связи с тем, что Valve до сих пор не выступила с поддержкой движения Black Lives Matter.
3DNews вчера в 07:51
Общество
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс в бикини показала новую стрижку
Верные поклонники, которые подписаны на Бритни Спирс в Instagrm, знают, что певица с марта мечтала подстричь челку.
Wday.ru 07:30
Интернет
VK Connect объединит экосистемы «ВКонтакте» и Mail.ru Group
Проект единой учетной записи стал одним из ключевых элементов набора VK SuperAppKit, который объединяет сервисы «ВКонтакте» и Mail.ru Group в единую экосистему.
Telesputnik.ru 08:39
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15