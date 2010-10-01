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Православие и МирПравославие и МирСуточный прирост больных коронавирусом опустился ниже 8 тысяч человек

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Количество больных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 7 843 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Суточный прирост стал минимальным с мая за счет резкого снижения числа зараженных в Москве.
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