Komsomolskaya Pravda / Global Look Press За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5862 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, суточный прирост опустился ниже 0,75%.

Суточный прирост новых случаев COVID в России опустился ниже 0,75%

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