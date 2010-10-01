Общество
РЕН ТВСуточный прирост новых случаев COVID в России опустился ниже 0,75%
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5862 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, суточный прирост опустился ниже 0,75%.
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Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Один из американских бронеавтомобилей, который должен был перехватить российских военных, перевернулся во время патрулирования на севере Сирии.
Вечерний курьер 04:33
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Авто
Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото
Компания Volkswagen опубликовала первые официальные фото купеобразной версии кроссовера Tiguan Х, который готовят к запуску на рынок Китая.
Letnews.ru 04:19
Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Здоровье
Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом
Московский Комсомолец Калуга 04:49
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
ToDay News Ufa вчера в 05:26
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика
Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ 20 июля в 20:11
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Киберспорт
Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam
Игромания.ру вчера в 13:12
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Японским исследователям удалось выяснить, что немалое число наиболее известных лунных кратеров появились примерно в один и тот же отрезок времени – около 800 000 000 лет назад.
Discover24 03:09
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Футбол
«Зенит» намерен вернуть Кокорина из-за Семака
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в петербургскую команду форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Общественная служба новостей 05:21
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Общество
Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. Всего в стране выявлено 1 тысяча 920 активных больных.
Evo-rus.com 01:50
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17