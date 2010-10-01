Общество

РЕН ТВРЕН ТВСуточный прирост новых случаев COVID в России опустился ниже 0,75%

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Komsomolskaya Pravda / Global Look Press За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5862 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, суточный прирост опустился ниже 0,75%.
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Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии

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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
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Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото

Компания Volkswagen опубликовала первые официальные фото купеобразной версии кроссовера Tiguan Х, который готовят к запуску на рынок Китая.
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В Пресненский суд Москвы поступило дело актера Ефремова

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Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Происшествия

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
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Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом

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Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Экономика

Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
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Политика

Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы

На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
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Футбол

Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»

Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
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Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
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Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

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Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam

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«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад

Японским исследователям удалось выяснить, что немалое число наиболее известных лунных кратеров появились примерно в один и тот же отрезок времени – около 800 000 000 лет назад.
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Общество

Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции

Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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«Зенит» намерен вернуть Кокорина из-за Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в петербургскую команду форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.
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Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

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Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса

Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. Всего в стране выявлено 1 тысяча 920 активных больных.
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Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

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