Общество

Слухи и ФактыСлухи и ФактыСуточный прирост по коронавирусу в Ивановской области снизился до 46 человек

18 мая федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 8 926 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
1,9K
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1K
Общество

В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей

Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:38
109
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
6,3K
Общество

В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
16
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
1
Происшествия

На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине

На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
2
Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Bimru.ru 02:13
6
Путешествия

Турция с 20 мая открывает границы для россиян

Для иностранных туристов Турция откроет границы с 20 мая. В страну будут пускать только граждан 31 государства.
Соловей.Инфо 03:32
2
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
1,1K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Общество

Столичные школьники получили итоговые оценки

Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
21
Общество

В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:36
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков

Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
422
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
76
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,2K
Политика

На Украине испугались «энергетической экспансии» России

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
2
Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
1,2K
Здоровье

В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2

Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
62
Общество

Во Владимирской области выявлен 81 новый случай коронавируса

Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 81 случай заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир вчера в 03:05
675
Общество

РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
67
Происшествия

В Ярославле медведь напал на человека

REGNUM 02:27
Происшествия

В Невском районе Петербурга несколько улиц остались без света

REGNUM 03:28
Фигурное катание

Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие

Газета.Ru 03:32
Общество

Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
21
Игры

Mojang: авторы Minecraft сменили название и обнародовали новый логотип

Новый логотип выполнен таким образом, что студийное название Mojang (игры Minecraft) может быть собрано из специфических деталей.
LoginCasino.com 03:29
Политика

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
29
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
30
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
692
Музыка

В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме

Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ивановская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. На северо-западе граничит с Ярославской областью, на севере с Костромской, на востоке с Нижегородской, на юге с Владимирской областью. Площадь - Значение не указано км², население - 997135 чел. Областной центр - город Иваново. Код региона - 37.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное