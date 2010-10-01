18 мая федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 8 926 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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