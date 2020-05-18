Общество
Слухи и ФактыСуточный прирост по коронавирусу в Ивановской области снизился до 46 человек
18 мая федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 8 926 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников
АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова
СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.
Sport24.ru 16 мая в 08:59
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
Шоу-бизнес
54-летняя супермодель из Чехии показала фигуру в бикини
Новая фотография была опубликована в Instagram-аккаунте 54-летней Поризковой. Модель позирует в бикини на фоне океана.
iReactor вчера в 13:52
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.
Интерфакс 02:46
Общество
В Польше назвали предварительную дату открытия границ
Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс вчера в 04:41
Общество
В Крыму отменят режим самоизоляции
В Крыму отменят режим самоизоляции с 18 мая. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
Piter.tv 16 мая в 04:39
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда
Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года.
Lenta.ru 04:37
Общество
СК начал проверки о невыплате доплат медикам более чем в 20 регионах
В апреле Владимир Путин поручил выплатить медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, дополнительные средства.
Говорит Москва 04:40
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Происшествия
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Подросток избил мужчину в подъезде жилого дома в Стерлитамаке, после того как тот вылил ведро воды на шумящую группу мальчиков, в инциденте, который, предположительно, произошел в апреле, разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.
РИА Новости 01:36
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Футбол
ФК «Долгопрудный» может подняться в ФНЛ
В понедельник, 18 мая, «Championat.com» сообщил, что футбольный клуб «Долгопрудный» подал необходимые документы для лицензирования в ФНЛ.
ГЛАС.RU 03:59
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16