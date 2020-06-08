За последние сутки в Москве выявили 2001 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба. Таким образом, за весь период эпидемии число заболевших в Москве превысило 197 тыс. и составило 197 тыс. 18 человек.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве остается в районе 2 тысяч

Футбол Саратовский «Сокол» возглавил новый тренер Сообщается, что новый тренер обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне-19/20 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал бывшему игроку «Сокола» Магомеду Адиеву.

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Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 529

Общество В Берлине арестован DJ Денис Казначеев В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. 131

Общество За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом 7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19. 622

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 199

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