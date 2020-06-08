Общество
РосбалтСуточный прирост заболевших COVID-19 в Москве остается в районе 2 тысяч
За последние сутки в Москве выявили 2001 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба. Таким образом, за весь период эпидемии число заболевших в Москве превысило 197 тыс. и составило 197 тыс. 18 человек.
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Футбол
Саратовский «Сокол» возглавил новый тренер
Сообщается, что новый тренер обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне-19/20 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал бывшему игроку «Сокола» Магомеду Адиеву.
Четвертая Власть 04:05
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза поделился впечатлениями о работе с актером
Деловое.ТВ вчера в 02:22
Общество
Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня
В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
Энергетика
Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом
7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19.
Тульские Известия вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи
Стоит отметить, что у Владимира Преснякова-младшего очень творческая семья.
Летидор вчера в 04:10
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Теннис
Теннисистка Кузнецова заметила деградацию уехавших из России людей
Ruposters.ru 03:42
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Здоровье
Еще 305 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:49
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 748 случаев коронавируса.
Телепорт 03:44
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Политика
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38