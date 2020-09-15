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ГТРК Тамбов
ГТРК Тамбов

Суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе увеличивается

Еще более тысячи человек находятся дома под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии от вируса скончались 47 человек.В источнике
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МОЁ! Оnline Воронеж

Воронежский Роспотребнадзор пояснил, кто имеет право на бесплатный COVID-тест

МОЁ! Оnline Воронеж08:19
ГТРК Тамбов

Суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе увеличивается

ГТРК Тамбов08:11
Ulpressa

«Коммерсантъ»: В Ульяновске число заражений COVID-19 превысило семь тысяч

Ulpressa11 сентября в 23:54
Коммерсантъ Самара

В Ульяновской области значительно увеличился суточный прирост заражений COVID-19

Коммерсантъ Самаравчера в 13:10

В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Возможно, в триквеле о похождениях Скотта Лэнга и Хоуп ван Дайн зрителей только познакомят с Кангом Завоевателем, а в дальнейшем могут сделать его неким "заменителем Таноса" - глобальным врагом для всех супергероев.
Российская газета06:45

В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

Вашингтон, 15 сентября 2020, 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM08:18

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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