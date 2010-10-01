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Зафиксирован и новый летальный исход от коронавируса Коронавирус в Смоленской области на 19 июля унес жизнь еще одного человека, а суточный прирост заболевших оказался больше количества выздоровевших: 32 против 14 человек.
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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Смоленской области превысил число выздоровевших

Главная Тема04:41

Еще 52 человека - суточный прирост коронавируса в Чувашии

ГТРК Чувашия04:26

Коронавирус в Смоленской области на 19 июля: число заболевших снова выше количества выздоровевших

КП - Смоленск04:22
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Политика

Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Общество

Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях

Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
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Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
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Политика

Ищенко назвал проблемы, мешающие востоку Украины присоединиться к России

Еще одной проблемой, мешающей восточным территориям Украины присоединиться к России, Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения.
ФАН вчера в 08:32
Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru 06:35
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Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

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Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

Vprognoze.ru 02:13
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«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Политика

Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу

Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.
РИА Новости 07:03
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК 06:40
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Армия и оружие

Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon

Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
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Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
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Происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

РИА Новости 06:23
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Общество

Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Футбол

Урал — Химки 0:3 (2-й тайм)

Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
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В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки

Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

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