Футбол
РИА Новости«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. В составе "Зенита" голами отметились Алексей Сутормин (3-я минута) и Максим Бачинский (22).
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
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Таксист расстрелял из травмата напавших на него клиентов с ножом
Во Всеволожском районе Ленобласти таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по двум клиентов, которые пытались напасть на него с ножом.
РЕН ТВ 04:22
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Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
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Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
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Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее
Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.
Спорт день за днем 09:51
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«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Космос
NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются
Millionaire.ru 09:13
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Политика
На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%
За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Кино
Том Хэнкс сыграет в фильме про игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона
Коллекция игрушечных фигурок рассказывала о миссии космонавта на Луне.
Культуромания 08:30
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Авто
Авторынок Франции в августе упал на 14%
Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:48
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
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Крымские татары призвали к осторожности при новом обмене заключёнными
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по новому этапу обмена задержанными лицами с РФ.
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Политика
Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%
«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Автоспорт
Квят сошел с трассы из-за механической неполадки
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку «Формулы-1» Гран-при Италии. В середине заезда он ушел на пит-стоп.
Спорт-Экспресс 09:59
Политика
В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%
Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14