Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. В составе "Зенита" голами отметились Алексей Сутормин (3-я минута) и Максим Бачинский (22).
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