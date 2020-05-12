Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса, 382 млрд крон ($37 млрд) будет получено за счет продажи активов, сообщает Bloomberg. Это крупнейшая продажа средств норвежского фонда благосостояния.

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