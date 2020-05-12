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Политика На Украине заявили об отсутствии денег в казне Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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