Экономика

ВедомостиВедомостиСуверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса. Для этого фонд впервые продаст активы на 382 млрд крон ($37 млрд), сообщает Bloomberg.
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Дефицит бюджета зарегистрирован в Норвегии

Телеканал 360°06:58

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22

Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Крупнейший в мире государственный фонд с запасом денег свыше $1 трлн дрогнул из-за обвала нефти

Царьград09 мая в 01:43

Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Коммерсантъ08 мая в 23:48

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Ведомости06:45
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
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Энергетика

Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
11
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
66
Политика

На Украине заявили об отсутствии денег в казне

Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 09:26
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
35
Общество

В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу

Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Общество

Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
2,8K
Происшествия

Калининградка надругалась над 24-летней девушкой

26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Наука

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Lenta.ru 09:50
2
Экономика

Сбербанк: расходы россиян в апреле упали на 26,2%

Расходы россиян в апреле снизилась на 26,2% в годовом выражении, говорится в исследовании Сбербанка (.pdf).
Коммерсантъ 09:19
2
Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
2
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
3
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
9
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,6K
Происшествия

У офиса президента Украины подожгли шину

Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
654
Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
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Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
59
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ вчера в 07:34
11
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

РБК 09:30
749
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
958
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
7
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
91
Общество

Голикова: Надеемся, что летом наша жизнь наладится

Правительство России рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация наладится летом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Life.ru 09:53
1
Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
102
Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
1
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:40
76
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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