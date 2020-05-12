Экономика
ВедомостиСуверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд
Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса. Для этого фонд впервые продаст активы на 382 млрд крон ($37 млрд), сообщает Bloomberg.
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Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов
Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Политика
На Украине заявили об отсутствии денег в казне
Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 09:26
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Происшествия
Калининградка надругалась над 24-летней девушкой
26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Наука
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Lenta.ru 09:50
Экономика
Сбербанк: расходы россиян в апреле упали на 26,2%
Расходы россиян в апреле снизилась на 26,2% в годовом выражении, говорится в исследовании Сбербанка (.pdf).
Коммерсантъ 09:19
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
У офиса президента Украины подожгли шину
Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Общество
Голикова: Надеемся, что летом наша жизнь наладится
Правительство России рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация наладится летом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Life.ru 09:53
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:40
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01