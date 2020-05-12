Экономика
Моя Москва.онлайнСуверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Впервые в истории крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global начнет продавать активы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Bloomberg. Уточняется, что его объем превышает $1 трлн.
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Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК вчера в 09:30
Общество
В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции
Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
Происшествия
В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, у которой была тяжелая пневмония и, предварительно, положительный тест на COVID-19, скончалась в Калининграде, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:49
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ
По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на карантине
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС вчера в 14:52
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Игры
Summer Game Fest 2020: 13 мая состоится некая специальная презентация
Организаторы Summer Game Fest 2020 объявили, что 13 мая в 18:00 по московскому времени начнётся некая специальная презентация.
Игромания.ру 02:49
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Общество
В Петербурге с середины апреля умерло более 300 пациентов с COVID-19, ОРВИ и пневмонией
С 11 апреля в Петербурге от внебольничной пневмонии, ОРВИ и коронавируса скончались 340 пациентов.
АБН 08:17
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Авто
В продажу вышел обновленный Kia Picanto
Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили 00:51
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров
Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничения
Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40