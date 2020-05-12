Впервые в истории крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global начнет продавать активы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Bloomberg. Уточняется, что его объем превышает $1 трлн.

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 31

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Общество В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба. 1

Происшествия В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, у которой была тяжелая пневмония и, предварительно, положительный тест на COVID-19, скончалась в Калининграде, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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Хоккей Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится. 1

Происшествия В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех". 615

Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости». 1,4K

Политика Путин объявил о завершении периода нерабочих дней «С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин. 5,6K

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 172

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 75

Авто В продажу вышел обновленный Kia Picanto Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 32

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,2K

Общество В Подмосковье продлили некоторые ограничения Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены. 297