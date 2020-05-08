Коронавирус
РБКСуверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
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Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Футбол
«Барселона» планирует на 230 млн евро сократить зарплатную ведомость
В следующем году бюджет составит 750 млн евро. «Барселона» планирует резко сократить зарплатную ведомость.
Sports.ru 02:59
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 16
В общей сложности в регионе насчитывается 621 инфицированный Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Алтайском крае сообщил о 16 выявленных за минувшие сутки случаях заболевания коронавирусом.
АМИТЕЛ 01:04
Экономика
Росстат подсчитал размер средней пенсии
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года.
Солидарность 04:23
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Политика
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).
РИА Новости 19:36
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens 08:55
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Общество
Путин поручил выделить 20,5 млрд руб. на поддержку автопрома
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить на программы льготного автокредитования, лизинга, аренды и на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд руб. Поручение входит в список мер по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, опубликованный на сайте Кремля.
РБК 12:49
Футбол
Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»
Soccer.ru 15:40
Происшествия
В Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом
Всего в Новосибирской области сделано 48 810 тестов на коронавирус.
REGNUM вчера в 00:56
Общество
Спикер Петр Гоголев: Все герои фронта и тыла в наших сердцах
Из более 62 тысяч призванных на фронт якутян более 22 тысяч не вернулись с войны. Все герои фронта и тыла в наших сердцах.
SakhaLife.ru 20:29
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Космос
Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм
Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
3DNews 11:20
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
RT на русском 20:20
Политика
Празднование Дня Победы началось с подъема флагов на Камчатке
В России празднование Дня Победы началось с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС), а также на атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота.
Коммерсантъ 18:49
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Общество
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
Общество
Российские суды могут вернуться к привычному режиму работы с 12 мая
Судебный департамент при Верховном суде направил письма в российские суды с разрешением возобновить работу ведомств с 12 мая.
Народные новости 07:21
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News 05:43
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета вчера в 02:27