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Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

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