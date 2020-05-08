Коронавирус
РБКСуверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
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Пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
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