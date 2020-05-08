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Авто Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.

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