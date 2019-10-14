Экономика
ТАСССуверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»
Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Политика
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Украинцы из разных стран призвали снять санкции против крымчан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:43
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили 12 октября в 23:41
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.
РИА Новости 08:08
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Политика
В Киеве назвали саммит в «нормандском формате» последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
Ведомости 04:32
Общество
Известный блогер назвал худший город России
Lenta.ru 10:20
Армия и оружие
Турецкие военные пытаются заблокировать шоссе Алеппо — Хасака в Сирии
Подразделения турецкой армии пытаются заблокировать трассу М-4, которая связывает Алеппо с административным центром Хасаки на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Al Ekhbariya.
ФАН 09:04
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Футбол
Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости 11:09
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Газета Metro 11 октября в 06:59
Здоровье
Врач объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта
Специалист отметил, что употребление мяса не может быть профилактикой инсульта.
Российская газета 00:19
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Гаджеты
Сервис GeForce Now запустили на Android
Приложение для смартфонов пока находится на стадии бета-тестирования, но благодаря ему пользователи смогут играть в популярные игры, даже не запуская компьютер.
Astera 07:51
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК вчера в 10:34
Футбол
Игрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»
Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча.
Тульские новости 02:05
Общество
«Росконтроль» нашел алкоголь и фекалии в российском кефире
«Росконтроль» проверил кефир брендов «Вологодское лето», «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида», «Асеньевская ферма», «Домик в деревне» и Globus.
Вечерняя Москва 03:17