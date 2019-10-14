Экономика
ТАСССуверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»
Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:46
Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ
Интерфаксвчера в 10:21
РФПИ, саудовский PIF и немецкая KGAL создают компанию для лизинга пассажирских самолетов в России
Вести.Финансвчера в 10:32
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика
Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Армия и оружие
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
Политика
Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ
Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Политика
Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе
Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
Игры
Создатели The Outer Worlds показали первые 20 минут игры
До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Гаджеты
Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры
Компания Google официально анонсировала два новых смартфона - Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Армия и оружие
Спецпредставитель Путина рассказал, о чем договорилась Сирия с курдами
Сирия договорилась с курдами о допуске своих войск на территории на севере страны.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Военные США непристойно отозвались о России
13 октября США объявили о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Общество
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Путешествия
Сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября
По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента.
Армия и оружие
Американский эсминец Porter вошел в порт Одессы
Американский ракетный эсминец Porter прибыл в порт украинской Одессы. Судно ВМС США прибыло на Украину с дружественным визитом.
Общество
Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости
Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Футбол
Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора Евро-2021
Молодежная сборная России нанесла разгромное поражение команде Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Волейбол
Волейболисты сборной России остались без медалей на Кубке мира
Волейболисты сборной России заняли шестое место на Кубке мира, заключительном в сезоне турнире для национальных команд.
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Футбол
«Нижний Новгород» отправил Черышева в отставку и выбрал нового тренера
Как и анонсировал matchtv.ru, «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Черышева.
Происшествия
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье
В Волгограде сотрудники Следственного комитета России возобновили расследование уголовного дела о бесследном исчезновении 30 лет назад семьи из трех человек.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).