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Политика Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».

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