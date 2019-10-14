Экономика

ТАССТАСССуверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»

Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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РФПИ, саудовский PIF и немецкая KGAL создают компанию для лизинга пассажирских самолетов в России

Вести.Финансвчера в 10:32
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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

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Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
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Политика

Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе

Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
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До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

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Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
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