Экономика
ТАСССуверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»
Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ
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Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ
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