Экономика

ТАССТАСССуверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»

Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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РБКвчера в 11:09
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Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
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По факту ДТП проводится проверка.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов.
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Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15.
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Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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