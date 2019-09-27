Технологии

Crypto-newsCrypto-newsСуверенный интернет включили на Урале

Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК. Согласно их данным, DPI-оборудование уже установлено в Екатеринбурге на мощностях всех операторов связи: Мегафон, Билайн, Ростелеком и МТС, а также более мелких компаний.
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с чего всё началось

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБКвчера в 12:22

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Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

РБКвчера в 12:22

На Урале начали устанавливать оборудование, позволяющее блокировку запрещенных РКН сайтов

Эхо Москвы06:05

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Ведомостивчера в 13:36

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России

Коммерсантъвчера в 14:36

На Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета. Работу курирует экс-глава Nokia

URA.Ruвчера в 15:10

Челябинцев могут лишить Телеграма

Московский Комсомолец05:40

РБК: тестирование системы для «суверенного интернета» проведут по всему Уралу

Дождьвчера в 13:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Авто

Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России

Автоновости дня вчера в 06:51
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика

Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Футбол

Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

RT на русском 08:56
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Общество

Жест «ок» признали экстремистским в США

Жест «ок» (сведенные в кольцо большой и указательный пальцы) признали экстремистским в США.
Известия 09:33
Политика

Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Авто

Haval вывел на рынок дешевый аналог Haval H6 в премиум исполнении

Продажи рестайлингового кроссовера Haval M6 стартовали ещё в июле, но накануне Great Wall вывела на рынок новую топовую комплектацию новинки, которая по уровню оснащения сможет посоревноваться с премиальными моделями.
Новые автомобили вчера в 22:19
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Происшествия

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру вчера в 13:38
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК вчера в 03:33
Армия и оружие

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети

В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Авто

Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota

На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.
Тарантас Ньюс 04:08
Происшествия

Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана

На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Авто

Продажи легковых авто в России сократятся на 2%

При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
Автоновости дня 25 сентября в 22:49
Экономика

Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
Ведомости 03:12
Финансы

ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России

Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Здоровье

Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию

Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.
РИА Новости 08:32
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе

Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Автоспорт

Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
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