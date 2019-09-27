Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

с чего всё началось

Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК. Согласно их данным, DPI-оборудование уже установлено в Екатеринбурге на мощностях всех операторов связи: Мегафон, Билайн, Ростелеком и МТС, а также более мелких компаний.

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