Гости, прибывшие на банкет по поводу бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях свадебный поцелуй светской львицы и режиссера. Пара стоит на алом постаменте, в окружении фейерверков.

Свадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео

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