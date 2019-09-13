Шоу-бизнес
ТВ ЦентрСвадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео
Гости, прибывшие на банкет по поводу бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях свадебный поцелуй светской львицы и режиссера. Пара стоит на алом постаменте, в окружении фейерверков.
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Видео: Яна Рудковская вышла с недовольным лицом со свадьбы Собчак и Богомолова
Пятый канал13 сентября в 17:59
Яна Рудковская показала первый поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова
Дни.ру13 сентября в 15:00
Видео страстного поцелуя Собчак и Богомолова на свадьбе опубликовала Рудковская
Московский Комсомолец13 сентября в 13:51
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
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Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
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