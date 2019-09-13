с чего всё началось

В центре Москвы к столичному музею съезжаются гости, чтобы поучаствовать в банкете в честь свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак. Новоприбывшие раскрывают секреты, что намерены подарить паре. Некоторые отмечают, что приехали на торжество «с миллионами алых роз».

Гости рассказали, что подарят Собчак и Богомолову на свадьбу

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