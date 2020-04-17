Общество
ТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС
В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
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ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения
Rambler News Service08:27
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Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
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Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола
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Спорт-Экспресс 11:26
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
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Культуромания 09:33
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Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
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Общество
Два населенных пункта затопило в Ростовской области
Ранее появилась информация, что из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра.
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Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда вчера в 09:55
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
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Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:44
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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Происшествия
В Крыму ищут пассажиров и водителя такси из Багерово в Керчь
В Крыму ищут водителя такси и двух пассажиров, вместе с которым ехал инфицированный COVID-19 житель Керчи.
SM News 06:01
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
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У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
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В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
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