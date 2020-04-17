Экономика
ТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС
В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения
Rambler News Service08:27
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика
МИД занялся розыском российских школьников в США
МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей.
МордовМедиа 14 апреля в 15:52
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
Общество
В Волгограде ослабили некоторые ограничения по коронавирусу
В Волгоградской области режим самоизоляции действует до 1 мая, в области не работают торговые точки, кафе, салоны красоты, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия, с 1 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Волгограде и Волжском, а также между районами области и Волгоградом.
РИА Новости 10:08
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Ведомости 02:02
Общество
Попова отметила медленный темп прироста случаев коронавируса в России
В России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:38
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»
Российский актер Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане.
ФАН 04:49
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Экономика
ЦБ пообещал не вводить мораторий на снятие денег с банковских вкладов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что Банк России не будет вводить мораторий на снятие вкладов населением.
Новый День 08:06
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18