В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

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Общество «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа «Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. 181

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 444

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