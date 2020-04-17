Общество

ТАССТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
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Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

News.ru10:19

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

ТАСС09:09

ФНС: сведения о доходах не войдут в Единый регистр населения

Московский Комсомолец09:19

В России предлагают создать единый регистр получателей бесплатных лекарств

Парламентская газета09:48

ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения

Rambler News Service08:27

Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

Телеканал 360°09:06

В единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

РИА Новости07:54
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Общество

В Новой Москве открыли инфекционную больницу

RT на русском 13:43
50
Политика

Подразделения Черноморского флота из Крыма перебрасываются в Абхазию

Евразия Daily 05:44
1
Происшествия

В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин

Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 13:33
Происшествия

В Калуге от коронавируса умер второй человек

В Калужской инфекционной больнице скончался 75-летний мужчина, зараженный новым коронавирусом.
Российская газета 13:00
4
Общество

Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет

Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
2
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
509
Экономика

Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.
Известия 11:11
Политика

Почему США не спешат продлевать СНВ-3

Хотя Россия сама уже объявила, что две новые системы (гиперзвуковой планирующий блок "Авангард" и тяжелая межконтинентальная ракета шахтного базирования "Сармат") из шести обнародованных Путиным в 2018 году подлежат зачету в рамках СНВ-3.
Независимая газета 15 апреля в 13:17
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
69
Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
Известия 12:30
16
Общество

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
9
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
216
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
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Экономика

Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей

Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 07:35
5
Энергетика

Саудовская Аравия ударила по нефтяным компаниям США

В апреле суточные поставки нефти из Саудовской Аравии в США достигли 1,46 миллиона баррелей. Это почти в четыре раза больше, чем в феврале.
Lenta.ru 13:03
3
Космос

США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
30
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан вчера в 11:11
2,7K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
31
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
8
Экономика

РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair

Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
Ведомости 11:56
3
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
700
Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
1
Общество

Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу

В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу.
МонаВиста 04:35
25
Шоу-бизнес

Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND

Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости вчера в 07:17
21
Спорт

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
13
Здоровье

В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 12:23
100
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,4K
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
116
Здоровье

Ульяновская область: Волонтеры Победы работают в эпицентре эпидемии

Ульяновск, 17 апреля 2020, 20:11 — REGNUM Депутаты, спасатели, действующие медики, педагоги медицинского факультета и Волонтеры Победы совместно с представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции.
REGNUM 13:11
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