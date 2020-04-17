В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1K

Политика Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 308

Энергетика Нефть WTI рухнула до $17 за баррель Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. 9

Здоровье В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19 Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина. 84

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Общество Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб. 396

Энергетика Минэнерго представило компаниям РФ пропорциональные квоты по ОПЕК+ Минэнерго представило российским нефтяным компаниям информацию по необходимому объему сокращений добычи в рамках новой сделки ОПЕК+, они будут распределены пропорционально, сообщил РИА Новости источник в одной из компаний.

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Наука Причиной смерти от COVID-19 могут быть гиперактивные иммунные клетки Консорциум медиков NETwork проанализировал тяжелые случаи коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что смерть от такой болезни может наступать из-за нетоза иммунных клеток. 2

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения. 10

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Биатлон Министр спорта Матыцин опасается повторения ситуации с ВФЛА в СБР Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал конфликт, возникший из-за письма к главе СБР Владимиру Драчёву с призывом уйти в отставку.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 461