Общество

ТАССТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
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с чего всё началось

Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

В России создадут единый регистр населения. В него будут вносить более 30 видов различных сведений, но информацию о доходах и налогах включать не будут.
Телеканал 360°вчера в 09:06

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ФСН: данные о доходах россиян не попадут в новый единый регистр населения

Регион onlineвчера в 10:36

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

ТАССвчера в 09:09

Единый реестр доходов россиян покажет их власти как на ладони

Московский Комсомолецвчера в 11:29

Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

News.ruвчера в 10:19

Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

Телеканал 360°вчера в 09:06

ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения

Rambler News Serviceвчера в 08:27

В единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

РИА Новостивчера в 07:54
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество

В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Происшествия

Стало известно, почему в Мысках изолировали больницу

Стало известно, что закрытие мысковской больницы не связано с летальным случаем: в Мысках тоже поздно выявили другого заражённого.
Город новостей вчера в 22:26
28
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
1,3K
Здоровье

«Умирали в одиночестве». Медики рассказали о работе во время пандемии

Медики в одной из больниц в американском штате Мэриленд, которые несколько недель подряд в условиях карантина лечат больных COVID-19, рассказали о трудностях работы в условиях эпидемии.
РИА Новости вчера в 14:39
1
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Наука

Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета

Нетоз клеток может приводить не только к тяжелому случаю коронавируса, но и к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС).
ToDay News Ufa вчера в 11:37
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:25
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,5K
Кино

Режиссер «Мастера и Маргариты» не узнавал актрису Ковальчук в одежде

REGNUM вчера в 16:52
5
Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество

ВОЗ: тесты на антитела не определяют наличие иммунитета к коронавирусу

Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета от коронавируса.
URA.Ru вчера в 15:07
1
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри раздавали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Пара приняла участие в акции организации Project Angel Food, доставляющей продукты питания людям с хроническими заболеваниями.
Aobe.ru вчера в 15:30
10
Общество

Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 21 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:17
3
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
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Здоровье

Телефонный робот опрашивает сахалинцев о состоянии здоровья

Обращаем внимание на нетипичный симптом – потерю обоняния. Это состояние указывается в последних данных клиницистов.
Глас Народа вчера в 23:11
Политика

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
3
Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня 16 апреля в 01:32
48
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,1K
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
11
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 16 апреля в 07:10
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
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Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае

Петербургская группа Little Big 16 мая выступит на онлайн-концерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом в качестве альтернативы конкурсу "Евровидение-2020", который отменили из-за пандемии коронавируса.
Новая Кубань вчера в 05:10
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Происшествия

Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест

Коммерсантъ вчера в 10:45
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 16 апреля в 02:48
1,1K
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Футбол

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:27
4
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Евгения Уралова

Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
5
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
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