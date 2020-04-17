В России создадут единый регистр населения. В него будут вносить более 30 видов различных сведений, но информацию о доходах и налогах включать не будут.

с чего всё началось

В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

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