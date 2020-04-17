Общество
ТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС
В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России создадут единый регистр населения. В него будут вносить более 30 видов различных сведений, но информацию о доходах и налогах включать не будут.Телеканал 360°вчера в 09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения
Rambler News Serviceвчера в 08:27
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
Стало известно, почему в Мысках изолировали больницу
Стало известно, что закрытие мысковской больницы не связано с летальным случаем: в Мысках тоже поздно выявили другого заражённого.
Город новостей вчера в 22:26
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Здоровье
«Умирали в одиночестве». Медики рассказали о работе во время пандемии
Медики в одной из больниц в американском штате Мэриленд, которые несколько недель подряд в условиях карантина лечат больных COVID-19, рассказали о трудностях работы в условиях эпидемии.
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Нетоз клеток может приводить не только к тяжелому случаю коронавируса, но и к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС).
ToDay News Ufa вчера в 11:37
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Кино
Режиссер «Мастера и Маргариты» не узнавал актрису Ковальчук в одежде
REGNUM вчера в 16:52
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество
ВОЗ: тесты на антитела не определяют наличие иммунитета к коронавирусу
Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета от коронавируса.
URA.Ru вчера в 15:07
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Общество
Меган Маркл и принц Гарри раздавали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Пара приняла участие в акции организации Project Angel Food, доставляющей продукты питания людям с хроническими заболеваниями.
Aobe.ru вчера в 15:30
Общество
Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 21 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Здоровье
Телефонный робот опрашивает сахалинцев о состоянии здоровья
Обращаем внимание на нетипичный симптом – потерю обоняния. Это состояние указывается в последних данных клиницистов.
Глас Народа вчера в 23:11
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня 16 апреля в 01:32
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае
Петербургская группа Little Big 16 мая выступит на онлайн-концерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом в качестве альтернативы конкурсу "Евровидение-2020", который отменили из-за пандемии коронавируса.
Новая Кубань вчера в 05:10
Происшествия
Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест
Коммерсантъ вчера в 10:45
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 16 апреля в 02:48
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Футбол
Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55