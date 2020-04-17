Общество
ТАСССведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС
В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.
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с чего всё началось
В России создадут единый регистр населения. В него будут вносить более 30 видов различных сведений, но информацию о доходах и налогах включать не будут.Телеканал 360°вчера в 09:06
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ФНС опровергла сообщения о планах внести сведения о доходах в регистр населения
Rambler News Serviceвчера в 08:27
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее планируемого.
RT на русском 06:33
Экономика
Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета 07:21
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Говорит Москва 07:30
Футбол
Игрок тульского «Арсенала» купил продуктовые наборы для своей деревни
Замбийский полузащитник тульского "Арсенала" Ламек Банда оказал помощь жителям своей деревни во время пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 06:40
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Происшествия
В Екатеринбурге закрыли на карантин крупнейшее хирургическое отделение
Уральский меридиан 08:00
Общество
В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом
Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин.
Lenta.ru 07:31
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии указал СМИ на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:38
Экономика
Выдача кредитов наличными упала втрое после введения самоизоляции
Уровень выдач после введения самоизоляции оказался ниже, чем и в выходные дни марта.
Forbes 05:54
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
Путешествия
Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
Известия 07:46
Политика
Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху
Российская газета 07:34
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57
Общество
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки резко вырос
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки увеличился почти на 40%.
Авторадио 06:14
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Политика
Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Происшествия
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10