Общество
Областная газетаСвердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре
На Средний Урал надвигаются сильные грозы с градом и шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода ожидается в регионе в ближайшие два дня - 25 и 26 мая. Свердловчан ждут грозы, град, ливневые дожди, а порывы шквалистого ветра будут достигать до 28 м/с.
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На Свердловскую область надвигается непогода: будет крупный град, сильный дождь и ветер
Екатеринбург Онлайн05:26
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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