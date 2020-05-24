На Средний Урал надвигаются сильные грозы с градом и шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода ожидается в регионе в ближайшие два дня - 25 и 26 мая. Свердловчан ждут грозы, град, ливневые дожди, а порывы шквалистого ветра будут достигать до 28 м/с.

Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре

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