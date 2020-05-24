Общество
Областная газетаСвердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре
На Средний Урал надвигаются сильные грозы с градом и шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода ожидается в регионе в ближайшие два дня - 25 и 26 мая. Свердловчан ждут грозы, град, ливневые дожди, а порывы шквалистого ветра будут достигать до 28 м/с.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
На Свердловскую область надвигается непогода: будет крупный град, сильный дождь и ветер
Екатеринбург Онлайн05:26
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Шоу-бизнес
71-летняя вдова Николая Караченцева прозябает в нищете
Актриса Людмила Поргина пожаловалась на безденежье. 71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете.
Экспресс газета 13:55
Происшествия
В Приморье загорелась кровля больницы
Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 18:04
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Футбол
Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»
Экс-форвард "Урала" Роман Павлюченко поддержал нападающего "шмелей" Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Soccer.ru 17:17
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Экономика
Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы
Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Космос
Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 20:16
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Космос
Илон Маск рассказал, что нужно для освоения Марса
Вашингтон, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Для создания колонии на Марсе требуется в разы уменьшить экономические затраты по выведению полезной нагрузки на околоземную орбиту, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск 24 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM 04:41
Общество
Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
News.ru 16:49
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Общество
Михалков заявил о кампании против «БесогонТВ»
Медийным личностям предлагали за крупную сумму принять участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ».
URA.Ru 18:06
Энергетика
Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок
Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02
Авто
КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5
Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода.
32CARS.ru 04:15
Общество
Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву
Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 18:14
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01