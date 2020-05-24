На Средний Урал надвигаются сильные грозы с градом и шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, непогода ожидается в регионе в ближайшие два дня - 25 и 26 мая. Свердловчан ждут грозы, град, ливневые дожди, а порывы шквалистого ветра будут достигать до 28 м/с.

Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 8

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 5

Шоу-бизнес 71-летняя вдова Николая Караченцева прозябает в нищете Актриса Людмила Поргина пожаловалась на безденежье. 71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете.

Происшествия В Приморье загорелась кровля больницы Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 17

Экономика Китай не установил цели по ВВП на 2020 год Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. 43

Экономика Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. 2

Экономика Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.

Космос Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Космос Илон Маск рассказал, что нужно для освоения Марса Вашингтон, 24 мая 2020, 11:41 — REGNUM Для создания колонии на Марсе требуется в разы уменьшить экономические затраты по выведению полезной нагрузки на околоземную орбиту, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск 24 мая в социальной сети Twitter. 1

Общество Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов. 21

Общество Михалков заявил о кампании против «БесогонТВ» Медийным личностям предлагали за крупную сумму принять участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ». 1

Энергетика Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».

Авто КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5 Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода. 16

Общество Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3