Коронавирус
Уральский меридианСвердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
Соответственно, изменится тактика ведения заболевших и носителей COVID-19. Заболевших будут лечить, а носителей – изолировать. По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
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Кручу-верчу: в Свердловской области решили по-новому вести статистику заражений коронавирусом
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Piter.tv вчера в 02:19
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Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
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Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
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Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
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На «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей
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Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
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