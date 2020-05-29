Коронавирус

Уральский меридианУральский меридианСвердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

Соответственно, изменится тактика ведения заболевших и носителей COVID-19. Заболевших будут лечить, а носителей – изолировать. По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
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В Свердловской области начнут по-новому вести статистику случаев COVID-19

Областная газета06:24

Кручу-верчу: в Свердловской области решили по-новому вести статистику заражений коронавирусом

Екатеринбург Онлайн05:51

На Урале больных коронавирусом пересчитают по-новому: из статистики выделят бессимптомных

Znak.com06:07

В Свердловской области изменился алгоритм подсчета аболевших коронавирусом

JustMedia06:01

Из российской статистики COVID-19 уберут бессимптомных носителей

Екатеринбург в интернете06:22

В статистику по коронавирусу в Свердловской области теперь не будут включать безсимптомных больных

КП - Екатеринбург05:40

Екатеринбург через месяц выйдет из режима повышенной готовности, если будет соблюдать три простых правила

66.ru02:00
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Игры

Arcane: Работа над серией Dishonored не приостанавливалась

Городской портал Новый Нижний 09:00
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК вчера в 14:19
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Группа «Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип

Петербургский дневник 06:59
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,2K
Общество

Свердловский губернатор 1 июня примет решение о продлении ограничений по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что примет решение о продлении ограничений по коронавирусу в регионе в понедельник, 1 июня.
Znak.com 09:53
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
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Здоровье

Лечение коронавируса на дому обходится в 26656 рублей

Для сравнения, лечение ОРВИ у взрослого человека обходится в 7900 рублей, у детей — в 11295 рублей.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:43
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
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Общество

Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
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Хоккей

СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками

Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".
Piter.tv вчера в 02:19
Общество

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

Интерфакс 09:42
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Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
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Общество

Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
4
Общество

Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений

Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
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Общество

Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 09:08
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Политика

Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня вчера в 11:36
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Кино

Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Происшествия

Власти Миннеаполиса ввели Нацгвардию США для подавления беспорядков

ПолитРоссия 06:31
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru вчера в 01:47
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
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Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Футбол

«Интер» хочет продлить контракт с Янгом

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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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Экономика

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россияне от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
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Общество

На «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей

Говорит Москва вчера в 16:46
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Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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