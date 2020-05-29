Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших. Новую методику подсчета заболеваемости накануне утвердил Минздрав России.

Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу

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