Коронавирус
Уральский меридианСвердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
Соответственно, изменится тактика ведения заболевших и носителей COVID-19. Заболевших будут лечить, а носителей – изолировать. По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
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Кручу-верчу: в Свердловской области решили по-новому вести статистику заражений коронавирусом
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