Коронавирус
RT на русскомСвердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу.
Piter.tv 06:44
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Наука
Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа
Британские исследователи считают, что в основании Стоунхенджа камни доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.
Goroday.ru 03:49
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Армия и оружие
«Украину ждет провал»: в Москве оценили подготовку Киева к войне
Вооруженное противостояние Киева Москве окончится поражением украинской армии.
Утро.ru 06:16
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A
Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку
Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:24
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
7 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет открыт с 9 до 18 часов для желающих въехать на территорию Республики.
КП - Донецк 09:58
Общество
Суд отказал жене хоккеиста Зайцева в требовании вернуть ей детей
Чертановский районный суд отказала в предоставлении родительских прав Маргарите Готовцевой, бывшей жене хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева.
Sport24.ru 10:41
Происшествия
В Воронежской области за сутки сгорело более 110 га леса
Пожарные в Воронежской области ликвидировали за сутки пять лесных пожаров, из-за аномальной жары огнем уничтожено 110 га леса.
ТАСС 07:55
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
Evo-rus.com 09:03
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34