Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСвердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Режим повышенной готовности в Свердловской области продлили до 13 июля

ТАСС08:31

Губернатор Свердловской области продлил ограничения по коронавирусу до 13 июля

Областная газета08:27

Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения. Новые сроки

66.ru08:04

Куйвашев продлил ограничения из-за коронавируса на Урале из-за роста заболеваемости

ТагилСити.ру08:16

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 13 июля

КП - Екатеринбург08:15

Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн08:04

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу.
Piter.tv 06:44
Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Наука

Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа

Британские исследователи считают, что в основании Стоунхенджа камни доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.
Goroday.ru 03:49
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Армия и оружие

«Украину ждет провал»: в Москве оценили подготовку Киева к войне

Вооруженное противостояние Киева Москве окончится поражением украинской армии.
Утро.ru 06:16
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес

Ван Дамм выразил соболезнования Хабибу в связи со смертью отца

Газета.Ru 08:34
Политика

Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку

Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие

ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A

Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Религия

Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

РБК 08:21
Происшествия

Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
Общество

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ 08:54
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Футбол

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

ODDS.ru 05:10
Футбол

Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ

Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:24
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

7 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет открыт с 9 до 18 часов для желающих въехать на территорию Республики.
КП - Донецк 09:58
Общество

Суд отказал жене хоккеиста Зайцева в требовании вернуть ей детей

Чертановский районный суд отказала в предоставлении родительских прав Маргарите Готовцевой, бывшей жене хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева.
Sport24.ru 10:41
Происшествия

В Воронежской области за сутки сгорело более 110 га леса

Пожарные в Воронежской области ликвидировали за сутки пять лесных пожаров, из-за аномальной жары огнем уничтожено 110 га леса.
ТАСС 07:55
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
Evo-rus.com 09:03
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное