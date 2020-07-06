Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСвердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Куйвашев продлил ограничения из-за коронавируса на Урале из-за роста заболеваемости

ТагилСити.ру08:16

Режим повышенной готовности в Свердловской области продлили до 13 июля

ТАСС08:31

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости08:17

В Екатеринбурге не хватает КТ-центров для диагностики пациентов с COVID-19

Областная газета11:00

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 13 июля

КП - Екатеринбург08:15

Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн08:04

Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения. Новые сроки

66.ru08:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Наука

Магнитное поле Земли меняется в 10 раз быстрее

Evo-rus.com 11:28
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
296
Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
12
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
103
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4,5K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
597
Общество

ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
9
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
1,2K
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
63
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
66
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
70
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
467
Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
5
Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
103
Футбол

Иванович: «Жирков — динозавр. Надеюсь, что он будет играть ещё долго»

Soccer.ru 10:47
Музыка

Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек

Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
ТАСС 03:02
30
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,5K
Происшествия

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

РИА Новости 09:27
16
Путешествия

В отечественных курортах разочаровались россияне

По результатам опроса портала TourDom.ru, наши туристы достаточно быстро разочаровались в поездках на местные курорты.
Live24 07:10
47
Футбол

Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере

РИА Новости 11:16
Наука

В Северном полушарии найдены двойники огромных пингвинов

50 млн лет назад в Северном полушарии обитали похожие на пингвинов птицы размером с человека - плотоптериды.
Газета.Ru 08:08
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество

Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
93
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
4
Футбол

Василий Уткин: «Симпатизирую Савину. Жалко, что он глупый такой, звездняк поймал»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об успехах экс-футболиста Евгения Савина в блогинге.
Sports.ru 11:46
Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн

«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
115
Происшествия

В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Наука

Samsung открыла новый материал для создания новейшей памяти

Как стало известно, исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти, который назвали аморфным нитридом бора (a-BN).
Ferra 11:07
2
Политика

Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное