Коронавирус
RT на русскомСвердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Наука
Магнитное поле Земли меняется в 10 раз быстрее
Evo-rus.com 11:28
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Происшествия
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
ТАСС 03:02
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
РИА Новости 09:27
Путешествия
В отечественных курортах разочаровались россияне
По результатам опроса портала TourDom.ru, наши туристы достаточно быстро разочаровались в поездках на местные курорты.
Live24 07:10
Футбол
Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере
РИА Новости 11:16
Наука
В Северном полушарии найдены двойники огромных пингвинов
50 млн лет назад в Северном полушарии обитали похожие на пингвинов птицы размером с человека - плотоптериды.
Газета.Ru 08:08
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество
Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол
Василий Уткин: «Симпатизирую Савину. Жалко, что он глупый такой, звездняк поймал»
Журналист и блогер Василий Уткин высказался об успехах экс-футболиста Евгения Савина в блогинге.
Sports.ru 11:46
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Происшествия
В Подмосковье взорвался газ в жилом доме
В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Наука
Samsung открыла новый материал для создания новейшей памяти
Как стало известно, исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти, который назвали аморфным нитридом бора (a-BN).
Ferra 11:07
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37