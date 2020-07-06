Коронавирус
RT на русскомСвердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Общество
В Германии прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Дании закончить строительство газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства с помощью новых судов.
РИА Новости 13:43
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Автоспорт
Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено
CT news 05:04
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Армия и оружие
Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине
Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM 07:09
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США
В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.
ТК Звезда 06:20
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 07:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Футбол
ЦСКА намерен приобрести форварда молодежной сборной Аргентины
Москва, 6 июля 2020, 19:19 — REGNUM Руководство московского ЦСКА намерено предложить 8 миллионов евро за 21-летнего форварда «Сан-Лоренсо» и молодежной сборной Аргентины Адольфо Хулиана Гаича.
REGNUM 12:19
Общество
Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области
Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
Здоровье
Скончался хирург пермской ГКБ № 4 Алексей Сятчихин
Business Class (Пермь) 11:36
Общество
Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Общество
В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Экономика
IT в РФ могут вывести из-под удара налогового маневра, отменив льготу по НДС только для иностранцев
Российские IT-компании могут вывести из-под удара той части налогового маневра, которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для отрасли.
Интерфакс 10:37
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18