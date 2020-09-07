Забайкальский край повысил индекс рынка труда
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Чита, 7 сентября 2020, 06:49 — REGNUM По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.).В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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