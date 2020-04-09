Коронавирус
Московский Комсомолец ЕкатеринбургСвердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.
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Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции
Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 05:12
Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции
Областная газетавчера в 09:49
Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02
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Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
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Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
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Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
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Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год
Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии
Политика
Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Футбол
«Милан» не знает, что делать с Доннаруммой
Руководство "россонери" знает об интересе многих европейских клубов к 21-летнему вратарю, поэтому хотело бы продлить контракт.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Общество
Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Футбол
Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
После 27 туров Примеры "Барселона" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 58 очков.
Шоу-бизнес
26-летняя дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга
В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Общество
В Ростовской области уточнили информацию о заразившихся коронавирусом
Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса
В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Политика
Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев
Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.