Коронавирус

Московский Комсомолец ЕкатеринбургМосковский Комсомолец ЕкатеринбургСвердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.
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Депутат Коробейников рассказал о штрафах за нарушение самоизоляции для свердловчан. И дважды ошибся

Вечерние Ведомости01:38

Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции

Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 05:12

«Закон мертвый». Что не так с новыми штрафами за нарушение правил самоизоляции

66.ruвчера в 12:21

Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции

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Свердловские депутаты одобрили штрафы за нарушение режима по COVID-19

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Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей

Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02

В КЧР депутаты установили штрафы за нарушение самоизоляции

Кавказ Пост08 апреля в 13:05
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Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
REGNUM 03:16
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
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Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
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В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
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Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%

В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.
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Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
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Общество

Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
ТАСС 04:06
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии

Российская газета вчера в 06:57
Политика

Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
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«Милан» не знает, что делать с Доннаруммой

Руководство "россонери" знает об интересе многих европейских клубов к 21-летнему вратарю, поэтому хотело бы продлить контракт.
Soccer.ru 06:03
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Общество

Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
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Футбол

Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

После 27 туров Примеры "Барселона" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 58 очков.
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В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Общество

4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя

В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
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В Ростовской области уточнили информацию о заразившихся коронавирусом

Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
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В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса

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МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского

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Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев

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В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27
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