Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Размер штрафов: от 3 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для предприятий.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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Общество Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.

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Происшествия В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.

Политика США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения» США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.